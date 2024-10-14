Балки пролетного строения путепровода смонтировали на трассе М-3 в Подмосковье

Балки пролетного строения путепровода смонтировали на трассе М-3 «Украина» в Подмосковье. Путепровод станет частью крупной развязки, напомнили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ГК «Автодор».

Десять балок установили на участке с 71-го по 73-й километр. Для этого был задействован один из самых крупных в стране автомобильных кранов. Для его работы обустроили специальную площадку, а для сбора его деталей использовали другой кран.

В результате балки установили оперативно — всего за две ночи. Работы провели ночью, чтобы свести к минимуму неудобства для автомобилистов.

Работы по строительству развязки ведутся на участке с 65-го по 124-й километр — от деревни Бекасово в Наро-Фоминске до Малоярославца в Калужской области. Открыть движение здесь планируется в 2026 году.