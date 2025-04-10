Баскетболисты из клуба «Химки» вышли в полуфинал Суперлиги

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

Баскетбольный клуб «Химки» вышел в полуфинал чемпионата Суперлиги, ему удалось обыграть «Динамо» во Владивостоке со счетом 77:87. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В пресс-службе уточнили, что на игре особенно отличились спортсмены Евгений Фидий, Виктор Заряжко, Александр Мальцев, Кирилл Попов и Глеб Суворов.

«Усилиями точных передач и подборов Федора Ключникова, Владислава Шарапова и Дмитрия Коршакова баскетболисты приблизились к заветному полуфиналу», — добавили в сообщении.

Теперь подмосковному клубу предстоит сыграть московским ЦСКА-2, прямую трансляцию матча будут вести на официальном сайте команды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.