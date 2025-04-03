Баскетбольный клуб «Химки» одержал еще одну победу в рамках четвертьфинала Суперлиги

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

Баскетбольный клуб «Химки» одержали вторую победу в домашнем матче чемпионата Суперлиги, им удалось обыграть «Динамо» из Владивостока со счетом 83:74. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В сообщении уточнили, что в первой четверти игры отличились Кирилл Попов, Владислав Шарапов и Глеб Суворов, во второй игра была равной.

«В какой-то момент „Динамо“ сократило отставание в два очка, но точные атаки Виктора Заряжко и Кирилла Попова восстановили лидерство химчан», — добавили в сообщении.

В субботу, 5 апреля, пройдет выездная игра баскетболистов, третий матч четвертьфинала состоится во Владивостоке.

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