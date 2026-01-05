Баскетбольный клуб «Химки» поборется за выход в «Финал четырех» Кубка России

Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» проведет первый матч четверти финала Газпромбанк Кубка России на домашней арене против команды МБА-МАИ. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Первый матч серии «Химки» – МБА-МАИ пройдет 7 января в Химках, второй – 28 января в Москве. Победитель серии пройдет в «Финал четырех» Кубка.

За последние четыре года подмосковный клуб два раза проходил в «Финал четырех».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие спортивные мероприятия будут проходить в регионе этой зимой.