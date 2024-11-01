Бассейн в реабилитационном центре «Ясенки» построен уже наполовину, передает Министерство строительного комплекса Московской области. Учреждение расположено в поселении Вороновское.

Бассейн строится по госпрограмме за счет бюджетных средств. На площадке трудятся 80 человек. Также задействованы две единицы техники.

На объекте уже провели монолитные работы. Сейчас рабочие утепляют фасад, устанавливают окна и витражи, прокладывают инженерные коммуникации, проводят отделочные работы.

На следующей неделе стартуют работы по установке оборудования водоподготовки и другого технологического оборудования для бассейна.

На территории уже построен крытый коридор, который свяжет здание бассейна и корпус реабилитационного центра.