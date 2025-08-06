Берег пруда в деревне Сертякино Подольска очистили от мусора в рамках акции «Вода России»

В Подольске прошла акция «Вода России». В ее рамках волонтеры и активисты очистили от мусора берег пруда в деревне Сертякино, рассказали в администрации округа.

До этого в Пушкино завершилась расчистка Мурановского пруда, сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

В общей сложности в мероприятии в Подольске приняли участие порядка 70 волонтеров, представителей подрядных организаций, Совета депутатов округа, общественников.

По итогам акции было собрано около 11 кубометров мусора. Собранные отходы поместили в специальный контейнер для последующего вывоза и утилизации.

До этого в рамках акции в Подольске очистили от мусора берега рек Шепчинка и Гвоздянка. Было собрано более 20 кубометров отходов.

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