Берег пруда в деревне Сертякино Подольска очистили от мусора в рамках акции «Вода России»
В Подольске в рамках акции «Вода России» собрали 11 кубометров мусора
Фото: [Пресс-служба администрации Подольска]
В Подольске прошла акция «Вода России». В ее рамках волонтеры и активисты очистили от мусора берег пруда в деревне Сертякино, рассказали в администрации округа.
До этого в Пушкино завершилась расчистка Мурановского пруда, сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.
В общей сложности в мероприятии в Подольске приняли участие порядка 70 волонтеров, представителей подрядных организаций, Совета депутатов округа, общественников.
По итогам акции было собрано около 11 кубометров мусора. Собранные отходы поместили в специальный контейнер для последующего вывоза и утилизации.
До этого в рамках акции в Подольске очистили от мусора берега рек Шепчинка и Гвоздянка. Было собрано более 20 кубометров отходов.
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