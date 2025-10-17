Бесплатная секция самбо для детей открылась в Подольске

В Подольске открылась бесплатная секция самбо для детей. Президентский проект «Самбо в школу» реализовали на базе школы № 1 на улице Победы в Климовске.

Подмосковные самбисты завоевали три золотые медали на первенстве мира, сообщили до этого в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Новую секцию самбо открыл глава Подольска Григорий Артамонов. Он поздравил юных спортсменов и пожелал им успехов. В общей сложности в секции будут заниматься более 200 ребят.

Всего в Подольске в ближайшее время занятия самбо будут проводиться в 26 зданиях 22 школ.

