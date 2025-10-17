Бесплатная секция самбо для детей открылась в Подольске
Глава Подольска открыл бесплатную секцию самбо для детей
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Подольск]
В Подольске открылась бесплатная секция самбо для детей. Президентский проект «Самбо в школу» реализовали на базе школы № 1 на улице Победы в Климовске.
Подмосковные самбисты завоевали три золотые медали на первенстве мира, сообщили до этого в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.
Новую секцию самбо открыл глава Подольска Григорий Артамонов. Он поздравил юных спортсменов и пожелал им успехов. В общей сложности в секции будут заниматься более 200 ребят.
Всего в Подольске в ближайшее время занятия самбо будут проводиться в 26 зданиях 22 школ.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о летних спортивных мероприятиях.