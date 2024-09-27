Жители Подмосковья завтра смогут пройти бесплатный онкоскрининг

Жители региона смогут бесплатно пройти онкоскрининг и получить консультации специалистов, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Так, в день открытых дверей в ЦАОПах можно будет пройти в том числе маммографию, диагностику новообразований кожи и ПСА-тест на рак простаты.

Своевременная диагностика заболеваний является залогом успешного лечения, подчеркнул министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

«Важно заботиться о себе, своем здоровье и регулярно проходить осмотры. В эту субботу жители региона смогут пройти онкоскрининг в двадцати пяти ЦАОПах», — уточнил глава областного Минздрава.

День открытых дверей пройдет с девяти часов утра до двух часов дня. С собой нужно взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в медицинские организации Подмосковья поступило почти семьдесят автомобилей неотложной помощи.