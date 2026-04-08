Бетонирование ригелей опор стартовало на путепроводе в составе дублера Пятницкого шоссе, который строится в Красногорске. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Дорога будет пролегать от примыкания к «старому» Пятницкому шоссе в районе поселка Отрадное до выездной дороги из деревни Юрлово. Здесь построят два путепровода, автомобильный и пешеходные мосты через реку, разворотную петлю.

Сейчас степень строительной готовности объекта составляет 32%. На площадке трудятся около 90 рабочих, задействованы 30 единиц техники.

«На путепроводе в районе СНТ „Гея“ устраивают ростверки, а на части опор начали бетонировать ригели. На автомобильном мосту через реку Синичку завершено устройство ростверков, опор и ригелей, сейчас продолжается укрупнительная сборка металлоконструкций. На вело-пешеходном мосту началась подготовка к устройству пролета», — рассказал глава Минтранса региона Марат Сибатулин.

Открыть движение по дороге планируется в 2027 году. С вводом объекта улучшится транспортная доступность жителей близлежащих населенных пунктов. В пути можно будет сэкономить до получаса.

