Биатлонисты из Подмосковья стали победителями V этапа Кубка Содружества в Сочи

Биатлонисты из Подмосковья завоевали четыре медали на V этапе Кубка Содружества в Сочи – две золотые, одну серебряную и одну бронзовую. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Саид Каримулла Халили (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР «Истина», Истра) занял первое место в мужском спринте на 10 км, Анастасия Халили (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР «Истина», Истра) – женском спринте на 7,5 км. Роман Сурнев (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР «Истина», Истра) стал бронзовым призером в мужских состязаниях, Кристина Резцова (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР «Истина», Истра) – серебряным в женских.

Соревнования проходят с 11 по 15 февраля 2026 года в Сочи на олимпийском Лыжно-биатлонном комплексе «Лаура», в них принимают участие более 100 биатлонистов и биатлонисток из России и Белоруссии.

