Биатлонисты из Подмосковья завоевали пять наград на Кубке Содружества

Подмосковные биатлонисты Анастасия Халили и Саид Каримулла Халили завоевали пять медалей в рамках IV этапа Кубка Содружества по биатлону – три серебряные и две бронзовые. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Анастасия Халили (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР «Истина», Истра) стала серебряным призером в женском спринте на 7,5 км, а также в дисциплине «эстафета смешанная» (2ж х 6 км + 2м х 7,5 км) в составе сборной «Российская Федерация-1». Бронзовым призером она стала в женской гонке преследования на 10 км.

Саид Каримулла Халили (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР «Истина», Истра) стал вторым в мужских соревнованиях в спринте на 10 км. Третье место он занял в гонке преследования на 12,5.

IV этап соревнований прошел в деревне Раубичи (Белоруссия). Финал Кубка Содружества примет Мурманск в начале апреля 2026 года.

