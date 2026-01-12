Биатлонисты Московской области стали обладателями двух медалей чемпионата России

Подмосковные спортсмены завоевали две медали на чемпионате России по биатлону – серебряную и бронзовую. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, тандем Анастасии Зыряновой и Рустама Каюмова (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР «Истина», Истра) занял второе место в дисциплине «одиночная смешанная эстафета». Еще одну медаль получил Саид Каримулла Халили (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР «Истина», Истра), он выступил в большом масс-старте на 15 км среди мужчин.

Соревнования прошли в Ижевске (Удмуртская Республика) в рамках федеральной программы «Спорт России». В марте спортсменам предстоит принять участие в состязаниях в рамках чемпионата в Тюмени и Увате (Тюменская область).

