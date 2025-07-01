Благодаря «Народному инспектору» в Подмосковье с января оштрафовали более 4 тыс. нарушителей парковки

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

В Подмосковье с начала текущего года благодаря «Народному инспектору» оштрафовали более 4 тыс. водителей, которые нарушили правила парковки. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

«Общая сумма наложенных штрафов превысила 22 млн руб.», — отметили в ведомстве.

Чаще всего — в 2,6 тыс. случаев — водители парковали автомобили у контейнерных площадок. Таким образом был затруднен проезд спецтехники.

Также выявили более 1,4 тыс. случаев размещения автомобилей на участках с зелеными насаждениями и 15 случаев парковки на детских и спортивных площадках.

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