Благодарности донорам будут звучать в автобусах Подольска

В автобусах Подольска прозвучат слова благодарности донорам крови
Фото: [t.me/podolskadm]
В Подольске в автобусах АО «Мострансавто» будут звучать слова благодарности донорам крови. Об этом рассказали в администрации муниципалитета.
В Подольске станция переливания крови расположена на улице Кирова. Теперь, когда автобус будет подъезжать к ближайшей к ней остановке, в салоне будут звучать слова благодарности донорам крови.
Также в автобусах, которые курсируют вблизи донорских центров и больниц, где можно сдать кровь, разместят специальные стикеры. На них указано, что сидеть на льготных местах для пассажиров с детьми и инвалидов могут также и доноры крови.
