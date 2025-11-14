Благодарности донорам будут звучать в автобусах Подольска

В Подольске в автобусах АО «Мострансавто» будут звучать слова благодарности донорам крови. Об этом рассказали в администрации муниципалитета.

В Подольске станция переливания крови расположена на улице Кирова. Теперь, когда автобус будет подъезжать к ближайшей к ней остановке, в салоне будут звучать слова благодарности донорам крови.

Также в автобусах, которые курсируют вблизи донорских центров и больниц, где можно сдать кровь, разместят специальные стикеры. На них указано, что сидеть на льготных местах для пассажиров с детьми и инвалидов могут также и доноры крови.

