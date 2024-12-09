Благотворительная акция «ДоброЕлка» стартовала в гипермаркетах Подмосковья
Фото: [Министерство сельского хозяйства и продовольствия МО]
В гипермаркетах региона дали старт ежегодной благотворительной акции «ДоброЕлка», передает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Цель мероприятия — подарить праздник детям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Акция длится до двадцать второго декабря.
Фото: [Министерство сельского хозяйства и продовольствия МО]
Чтобы присоединиться к акции, нужно посетить любой из магазинов сети «Глобус» и найти там праздничную елку с открытками, где указаны желания детей. После этого нужно купить ребенку подарок и передать его работникам торговой точки. Все подарки вручат подопечным восьми благотворительных организаций региона.
В 2023 году в рамках акции удалось собрать почти девятьсот новогодних подарков. В 2024-м на новогодних елках разместили рекордное количество открыток. Таким образом, сделать подарки детям смогут все желающие.