Благотворительная акция «ДоброЕлка» стартовала в гипермаркетах Подмосковья

Цель мероприятия — подарить праздник детям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Акция длится до двадцать второго декабря.

Фото: [ Министерство сельского хозяйства и продовольствия МО ]

Чтобы присоединиться к акции, нужно посетить любой из магазинов сети «Глобус» и найти там праздничную елку с открытками, где указаны желания детей. После этого нужно купить ребенку подарок и передать его работникам торговой точки. Все подарки вручат подопечным восьми благотворительных организаций региона.

В 2023 году в рамках акции удалось собрать почти девятьсот новогодних подарков. В 2024-м на новогодних елках разместили рекордное количество открыток. Таким образом, сделать подарки детям смогут все желающие.