Благоустройство лесопарка «Банный лес» практически завершилось в Пушкино

В Пушкино практически завершилось благоустройство лесопарка «Банный лес». Открыть объект планируется в выходные, сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

На территории обустроили пешеходные маршруты и велосипедные дорожки, зоны для спокойного отдыха, игровые и спортивные площадки, скейт-парк. Здесь установят скамейки, фонари, беседки, а также откроют павильоны с прокатом.

В завершение на территории проведут озеленение. В лесопарке высадят молодые деревья, кустарники и цветы.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустроенных скверах и аллеях.