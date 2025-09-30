Благоустройство лесопарка «Банный лес» практически завершилось в Пушкино
В Пушкино в выходные откроется лесопарк «Банный лес»
Фото: [Министерство благоустройства МО]
В Пушкино практически завершилось благоустройство лесопарка «Банный лес». Открыть объект планируется в выходные, сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.
На территории обустроили пешеходные маршруты и велосипедные дорожки, зоны для спокойного отдыха, игровые и спортивные площадки, скейт-парк. Здесь установят скамейки, фонари, беседки, а также откроют павильоны с прокатом.
В завершение на территории проведут озеленение. В лесопарке высадят молодые деревья, кустарники и цветы.
