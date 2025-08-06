Благоустройство лесопарка «Соколка» в Истре выполнили уже на 80%
В Истре скоро завершат благоустройство лесопарка «Соколка»
Фото: [пресс-служба администрации Истры]
В Истре близится к завершению благоустройство лесопарка «Соколка». Работы выполнены уже на 80%, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Проект реализуется при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках региональной программы «Парки в лесу».
Сейчас на территории устанавливают игровые и спортивные комплексы, обустраивают пешеходные дорожки, а также строят туалеты, кафе и павильон проката спортивного инвентаря. Открыть объект планируется в четвертом квартале текущего года.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, какие еще лесопарковые зоны будут благоустроены в регионе в этом году.