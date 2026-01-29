Благоустройство набережной Гуслицы завершат в Егорьевске в 2027 году

Благоустройство набережной Гуслицы стартует в Егорьевске в 2026 году. О планах работ рассказали в Министерстве благоустройства Московской области.

До этого проект обновления территории вошел в число победителей Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений.

В рамках благоустройства приведут в порядок 2,5 га. Обустроят участок в историческом центре города и улицу Парижской Коммуны. Работы планируется завершить в 2027 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в регионе развиваются территории парков.