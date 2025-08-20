Благоустройство сквера на площади Ленина стартовало в Подольске
Фото: [Пресс-служба администрации Подольска]
В Подольске стартовали работы по благоустройству сквера на площади Ленина. Работы проведут в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» за счет муниципального и регионального бюджетов.
Перед началом работ на деревья была надета защита из фанеры, на территории установили ограждения, была ограничена парковка у остановки «Площадь Ленина».
В рамках благоустройства в сквере обустроят фонтан и входную группу, заменят покрытие, оборудуют освещение, установят малые архитектурные формы.
На участке площадью почти 31 тыс. кв. м проведут озеленение с устройством цветников и посадкой деревьев. Завершение работ запланировано на август следующего года.
