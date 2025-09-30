Благоустройство сквера на Вокзальной улице практически завершено во Фрязино. О ходе работ рассказали в Министерстве благоустройства Московской области.

Сквер расположен у Центра культуры и досуга «Факел». Площадь территории между центром и проходной АО НПП «Исток» им. Шокина составляет 0,6 га. Здесь обустроили пешеходные дорожки, уложили новое дорожное покрытие, установили пандус.

На территории появились зоны отдыха со скамейками и урнами. Скоро установят фонари и проведут озеленение. Новое общественное пространство планируется открыть к концу октября.

Ранее о благоустройстве скверов и аллей в округах Подмосковья рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.