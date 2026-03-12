Бобслеисты из Подмосковья завоевали пять медалей на первенстве России

Подмосковные спортсмены завоевали пять медалей на первенстве России по бобслею среди юниоров до 27 лет — золотую, серебряную и три бронзовые. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, тандем Степана Дубинко и Владислава Скулина (областной Центр олимпийских видов спорта) стали лучшими в соревнованиях двухместных экипажей. Дуэт подмосковного спортсмена Данилы Курилина (областной Центр олимпийских видов спорта) и напарника из Красноярского края Леонида Михневича стал третьим. Кроме того, бронзовыми призерами юниоры завоевали в «четверках», в состав команды вошли Степан Дубинко, Владислав Скулин, Данила Курилин и Даниил Кулешов.

Среди юниорок Нина Клименко (областной Центр олимпийских видов спорта) в паре со спортсменкой из Красноярского края Алиной Колобовой стала серебряным призером в дисциплине «двухместный экипаж», а также бронзовым — в дисциплине «монобоб».

Состязания прошли в Сочи в рамках государственной программы «Спорт России».

