Боец рассказал о сплоченности участников программы «Герои Подмосковья»

Участники специальной военной операции, которые проходят обучение в рамках программы «Герои Подмосковья», сплочены ради общей цели — быть полезными для России и ее жителей. Об этом заявил боец СВО Артем Чурилов.

«Команда участников у нас сильная, сплоченная, продуктивная. Общаемся постоянно — есть чаты, рабочие группы, пересекаемся на мероприятиях. Делимся опытом. Все участники разные: кто-то уже работал в системе госвласти, кто-то был депутатом, кто-то пришел из бизнеса», — рассказал участник программы.

По его словам, все участники дополняют друг друга и учатся чему-то новому. Чурилов подчеркнул, что в коллективе нет никакой конкуренции, все участники поддерживают друг друга.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.