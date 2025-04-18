Боец СВО из Ленинского округа стал участником программы «Герои Подмосковья»

Участник специальной военной операции Рашид Галиуллин присоединился к программе «Герои Подмосковья», он стал первым участником от Ленинского округа. Об этом сообщает 360.ru.

Мужчина добровольно отправился на фронт после начала СВО, летом 2023 года он отбивал атаку и держал оборону вместе с сослуживцами во время боев под Кременной и Сватово, когда украинские силы попытались захватить позиции 3-й мотострелковой дивизии. За проявленное мужество ему вручили «Золотую звезду» Героя России.

После возвращения домой военный решил принять участие в образовательной программе «Герои Подмосковья», которая помогает освоить новые навыки и подготовиться к работе в органах власти и государственных структурах.

«Это что-то новое. До этого я отучился и работал на складе, был бригадирам», — поделился Галиуллин.

Глава Ленинского округа Станислав Каторов подчеркнул, что «он уже очень много делает для наших ребят». По его словам, важно показывать на своем примере, что «все возможно».

Напомним, что для участия в проекте нужно заполнить анкету, написать эссе, пройти тест и собеседование. На каждом этапе участнику помогает наставник. Подать заявку можно до 30 апреля, учеба начнется в сентябре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с членами Общественного совета программы «Герои Подмосковья».