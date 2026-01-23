Боец СВО стал советником министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
В Подмосковье участник специальной военной операции прапорщик Дмитрий Фабрин занял пост советника министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игоря Даниленко.
Военнослужащий будет отвечать за общественный контроль в сфере обращения с отходами, в том числе за счет организации эффективной работы с регоператорами Подмосковья.
Фабрин родился в 1984 году. Во рамках выполнения задач в зоне спецоперации он служил заместителем командира группы.
Боец был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о региональных мерах поддержки участников СВО.