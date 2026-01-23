Боец СВО стал советником министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

В Подмосковье участник специальной военной операции прапорщик Дмитрий Фабрин занял пост советника министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игоря Даниленко.

Военнослужащий будет отвечать за общественный контроль в сфере обращения с отходами, в том числе за счет организации эффективной работы с регоператорами Подмосковья.

Фабрин родился в 1984 году. Во рамках выполнения задач в зоне спецоперации он служил заместителем командира группы.

Боец был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о региональных мерах поддержки участников СВО.