Бойцы со всей России смогут присоединиться к программе «Герои Подмосковья»

Участники специальной военной операции со всей России могут присоединиться к программе «Герои Подмосковья», которая направлена на развитие управленческих навыков и построение карьеры.

Проект позволит сформировать кадровый резерв и создать команду профессиональных и компетентных руководителей из числа участников СВО. В будущем они смогут претендовать на позиции в государственных органах Московской области, структурах местного самоуправления и в коммерческих организациях. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.