Боксеры из Московской области завоевали четыре награды на молодежном чемпионате Европы

Подмосковные боксеры завоевали четыре медали первенства Европы по боксу U-19 — две золотые и две серебряные. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, победу одержали Арина Варсанян из Корелева (в/к 63 кг) среди юниорок в возрастной группе 17-18 лет и Худобахш Авджамилов (в/к 67 кг) из Балашихи — в категории «юниоры 19-22 года».

«Это мой первый международный турнир такого масштабного уровня. Очень долго ждал выход на международную арену», – прокомментировал свое вступление Авджамилов.

В ведомстве уточнили, что по итогам состязаний российская сборная получила 38 медалей. Они прошли в Ереване (Армения), участниками стали 256 спортсменов из 25 стран: России, Армении, Белоруссии, Германии и так далее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.