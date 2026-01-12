Более 1 млн читателей привлек портал «Библиотеки Подмосковья»

По итогам 2025 года на портале «Библиотеки Подмосковья» зафиксировали свыше 8,5 млн посещений, число авторизованных читателей превысило 1,2 млн. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В числе самых востребованных произведений оказались Т. Шарова: «Дотянуться до звезды. Детям о труде, деньгах и заработке», А. Кудря: «Фердинанд Врангель. След на земле» и Д. Емец: «Пришельцы из холодильника». Портал позволяет жителям оформить один электронный читательский билет во все библиотеки региона, забронировать необходимое издание в режиме онлайн, ознакомиться с афишей событий и не только.

