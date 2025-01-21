Более 1 млн детей прошли профосмотры в Подмосковье за год

«Дети могут пройти профосмотр не только в поликлинике, но и в школе или детском саде. В таком случае бригада врачей выезжает в образовательное учреждение и проводит осмотр учащихся», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.