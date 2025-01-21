Более 1 млн детей прошли профосмотры в Подмосковье за год
Минздрав Подмосковья: 1,4 млн детей прошли профосмотры в регионе в 2024 году
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В 2024 году профилактический осмотр в Подмосковье прошли почти 1,4 млн детей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Дети могут пройти профосмотр не только в поликлинике, но и в школе или детском саде. В таком случае бригада врачей выезжает в образовательное учреждение и проводит осмотр учащихся», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
В ведомстве уточнили, что подобные исследования позволяют уточнить группу здоровья ребенка, а также выявить у него различные патологии. Ознакомиться с их результатами можно будет в личном кабинете на региональном портале госуслуг «Здоровье».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.