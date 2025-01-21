Более 1 млрд рублей направят в Подмосковье на приобретение льготных путевок в санатории

Более 30 тыс. подмосковных льготников отдохнут в санаториях в 2025 году

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Фото: [Министерство социального развития МО]

В 2025 году на обеспечение жителей бесплатным санаторно-курортным отдыхом в Подмосковье направят более 1,3 млрд рублей, с начала года в регионе уже закупили более 1,5 тыс. путевок для детей-инвалидов и 9 тыс. — для региональных льготников. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Ежегодно более 30 тыс. жителей нашего региона отдыхают в санаториях по бесплатным путевкам. Отмечу, что путевки электронные, никакой бумажной волокиты и получать путевку в МФЦ не нужно, она поступает в личный кабинет на рег.портале госуслуг», — рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Федеральные льготники получают не только путевку в санаторий, но и талон на проезд до места отдыха, уточнили в ведомстве. Дети-инвалиды и инвалиды первой группы, которые всегда нуждаются в уходе близкого человека, могут претендовать на путевку для двоих. Подать заявление на получение услуги можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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