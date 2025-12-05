Более 1 тыс. активных долголетов Подмосковья прошли обучение по использованию телемедицины

В Подмосковье участников проекта «Активное долголетие» обучают тому, как пользоваться мобильным приложением для телемедицины, занятия проводят специалисты Министерства здравоохранения Московской области и Министерства социального развития Московской области. Об этом сообщает областной Минздрав.

«На таких занятиях специалисты помогут освоить приложение и расскажут о преимущества телемедицины. На данный момент такие занятия прошли более 1,1 тыс. человек в 50 округах Подмосковья», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, 30% из них уже воспользовались приложением и получили телемедицинскую консультацию. В рамках онлайн-приема пациенты могут продлить электронный рецепт на льготное лекарство, проконсультироваться по итогам диспансеризации и не только. Записаться на консультацию можно через региональный портал Госуслуг «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие голосовые помощники и ИИ-проекты есть в Подмосковье.