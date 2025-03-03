Более 1 тыс. человек посетили День открытых дверей в Центрах онкопомощи Подмосковья
День открытых дверей провели в Центрах онкопомощи Подмосковья
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В Центрах амбулаторной онкологической помощи Подмосковья в минувшие выходные прошел День открытых дверей. Его посетили свыше 1 тыс. человек, рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
В рамках акции все желающие совершеннолетние жители могли пройти в учреждениях медицинское обследование. Так, женщины могли пройти маммографию и цитологическое исследование шейки матки, а мужчины — ПСА-тест на рак простаты. Также можно было сделать КТ и рентген, проверить новообразования на коже.
По итогам обследования у 59 пациентов выявили подозрения на патологии. Их направили на дополнительную диагностику. Помимо этого, у одного человека выявили рак.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с членами регионального правительства и главами округов развитие сферы здравоохранения. Он отметил важность развития телемедицины и привлечения врачей.