Более 1 тыс. человек посетили День открытых дверей в Центрах онкопомощи Подмосковья

В Центрах амбулаторной онкологической помощи Подмосковья в минувшие выходные прошел День открытых дверей. Его посетили свыше 1 тыс. человек, рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В рамках акции все желающие совершеннолетние жители могли пройти в учреждениях медицинское обследование. Так, женщины могли пройти маммографию и цитологическое исследование шейки матки, а мужчины — ПСА-тест на рак простаты. Также можно было сделать КТ и рентген, проверить новообразования на коже.

По итогам обследования у 59 пациентов выявили подозрения на патологии. Их направили на дополнительную диагностику. Помимо этого, у одного человека выявили рак.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с членами регионального правительства и главами округов развитие сферы здравоохранения. Он отметил важность развития телемедицины и привлечения врачей.