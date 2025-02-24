Губернатор Подмосковья: мы уделяем особое внимание развитию телемедицины и привлечению врачей

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с членами регионального правительства и главами округов развитие сферы здравоохранения в Подмосковье. Глава региона напомнил, что в области был открыт ДКЦ имени Л. М. Рошаля. Также сдали большой больничный комплекс в Сергиевом Посаде. Сейчас строится крупная больница в Балашихе и приступают к строительству медицинского центра в Мытищах.

«Мы уделяем огромное внимание современным технологиям, практикам, которые используются в мире. Это касается, в том числе, телемедицины. Она освобождает большое количество времени и у врачей, и у пациентов. Обязательно будем и дальше применять телемедицину в Подмосковье для удобства жителей, разгрузки медперсонала, чтобы максимум усилий было направлено на спасение жизней и первой необходимой профессиональной медицинской помощи. И по-прежнему большое внимание уделяем поддержке, привлечению врачей», - подчеркнул губернатор.

В 2024-2025 годах в Подмосковье запустили 15 объектов здравоохранения: две больницы, пять поликлиник, шесть ФАПов и две станции скорой помощи.

Так, в августе 2024-го открыли Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля. Учреждение рассчитано на 600 посещений в смену и оснащено 14 тыс. единиц современнейшего оборудования. За полгода здесь получили помощь более 9 тыс. детей со всей России. В центре провели 4,3 тыс. операций, 7,5 тыс. телемедицинских консультаций.

Также в числе новых медучреждений — больничный комплекс в Хотьково. Только в январе здесь прошли лечение около 8 тыс. пациентов. В ЖК «Пригород Лесное» в Ленинском округе в январе открылась поликлиника на 2 тыс. посещений в сутки. Медицинскую помощь в ней получили уже 5 тыс. человек. Перед Новым годом в Лобне открыли большую поликлинику на 1,2 тыс. посещений в смену. Теперь медпомощь возле дома могут получать около 70 тыс. жителей. С начала работы здесь прошли лечение 5 тыс. пациентов.

В 2024-м открыли поликлинические отделения в Люберцах и Балашихе. В апреле в ЖК «Жулебино Парк» заработало лечебное заведение на 100 посещений в смену. Сейчас к нему прикреплены около 6 тыс. жителей. В Балашихе в декабре запустили две поликлиники — в ЖК «Пехра» на 50 посещений в сутки и в микрорайоне Саввино на 670 посещений.

Кроме того, в прошлом году открыли две новые подстанции скорой помощи — в Ногинске на 12 бригад и в Люберцах на четыре бригады. Первая приняла уже 44 тыс. вызовов, вторая — 9 тыс. вызовов. Помимо этого, ввели шесть ФАПов в Солнечногорске, Волоколамске и Шаховской.

Как отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин, в этом году в Подмосковье планируется открыть еще 26 медучреждений: 12 поликлиник, семь ФАПов, два стационара, четыре подстанции скорой помощи и одно реанимационное отделение после реконструкции.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в регионе в 2025 году закупят свыше 4,2 тыс. единиц нового медицинского оборудования.