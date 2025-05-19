Новые сорта сирени высадили в рамках Сиреневого фестиваля в Подольске

В Подольске в рамках Сиреневого фестиваля высадили новые сорта сирени на территории у КПЦ «Дубровицы». Посадку деревьев провели в честь 80-летия Победы.

Фестиваль прошел 18 мая. В ходе мероприятия отметили Международный день сирени, который совпадает с днем рождения выдающегося селекционера Леонида Колесникова.

Место для посадки деревьев подготовили заранее. Над подготовкой почвы трудилась признанный эксперт в селекции сирени и биоземледелия Ирина Подосинкина. Благодаря ее методике, сирень в Подмосковье может цвести несмотря на перепады температуры воздуха.

Ранее на территории было высажено около 20 сортов сирени. Коллекция пополняется каждый год.

Ранее сообщалось, что с начала текущего года в Подольске было высажено около 90 тыс. тюльпанов.