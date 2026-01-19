Более 1 тыс. человек приняли участие в крещенских купаниях в Волоколамске

В Волоколамске в крещенских купаниях приняли участие более 1 тыс. человек. В округе были оборудованы две официальные купели — в селах Теряево и Спирово.

Особое внимание было уделено обеспечению безопасности и комфорта жителей. На местах дежурили специалисты ГУ МЧС России по Московской области, медики и волонтеры. Также оборудовали пункты с горячим чаем и выпечкой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Крещением. Для проведения купаний в области организовали свыше 200 официальных купелей.