Более 1 тыс. человек приняли участие в крещенских купаниях в Волоколамске
В Волоколамске оборудовали две купели для крещенских купаний
Фото: [Пресс-служба администрации Волоколамского округа]
В Волоколамске в крещенских купаниях приняли участие более 1 тыс. человек. В округе были оборудованы две официальные купели — в селах Теряево и Спирово.
Особое внимание было уделено обеспечению безопасности и комфорта жителей. На местах дежурили специалисты ГУ МЧС России по Московской области, медики и волонтеры. Также оборудовали пункты с горячим чаем и выпечкой.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Крещением. Для проведения купаний в области организовали свыше 200 официальных купелей.