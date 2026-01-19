Губернатор Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Крещением

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона со светлым праздником Крещения Господня. В своем обращении он пожелал верующим ясности, спокойствия и веры в чудо.

К празднику в Подмосковье была проведена масштабная подготовка. Для совершения традиционных крещенских купаний на территории региона оборудовали более 200 специальных площадок, иорданей и купелей. Все места были проверены и подготовлены с соблюдением необходимых мер безопасности. На большинстве площадок дежурили спасатели и медики.

Оборудованные купели открылись во многих городах и районах области. Среди них — купель у храма Святителя Николая Чудотворца в Балашихе, несколько площадок в парках Подольска, зона «Экоберег» в Химках, купели в Люберцах и Красногорске, парк «Авангард» в Электростали, а также многочисленные купели в Одинцовском районе и Серпухове.

Ранее заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов рассказал, как правильно отмечать Крещение по канонам.