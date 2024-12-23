Более 1 тыс. единиц коммунальной техники задействуют для уборки территорий Подмосковья от снега

Снежный покров в некоторых округах Подмосковья достигает 20 см, в уборке территорий и общественных пространств региона в течение суток планируют задействовать более 1 тыс. единиц коммунальной техники и средств малой механизации. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.