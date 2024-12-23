Более 1 тыс. единиц коммунальной техники задействуют для уборки территорий Подмосковья от снега
Фото: [Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
Снежный покров в некоторых округах Подмосковья достигает 20 см, в уборке территорий и общественных пространств региона в течение суток планируют задействовать более 1 тыс. единиц коммунальной техники и средств малой механизации. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«По состоянию на 9:00 механизированная уборка проведена на 87% дворовых территорий региона», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что специалисты коммунальных служб прежде всего проводят уборку входных групп домов, лестничных пролетов, а также подъездов к контейнерным площадкам и тротуаров. Работу уборочной техники инспекторы министерства отслеживают в режиме онлайн, ручную уборку — заносят в специальную систему.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.