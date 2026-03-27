Более 1 тыс. мобильных ветеринарных пунктов будут работать в Подмосковье в течение месяца

Сезон выездных вакцинаций домашних животных стартовал в Подмосковье. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В течение месяца мы развернем более 1 тыс. мобильных пунктов по всей области, в том числе в селах, деревнях, СНТ и отдаленных населенных территориях», - отметил глава министерства Сергей Двойных.

В таких пунктах можно будет поставить питомцу прививку от бешенства «Рабикан», а также воспользоваться комплексными вакцинами от других опасных заболеваний.

Актуальный график работы пунктов на ближайший месяц доступен на сайте «Мой АПК». Первые пункты будут работать с 10:00 до 11:00 28 марта в поселке Мирный Серпухова, с 10:00 до 11:30 в деревне Любаново Наро-Фоминска, с 11:00 до 14:00 в микрорайоне Сходня Химок.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье с начала года вакцинировали почти 1,8 млн сельскохозяйственных животных.