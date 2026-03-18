В Подмосковье с начала года вакцинировали почти 1,8 млн сельскохозяйственных животных

В Подмосковье с начала 2026 года вакцинировали почти 1,8 млн сельскохозяйственных животных. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В частности, за указанный период в регионе привили от бешенства более 8,7 тыс. коров, коз и овец. Еще почти 16 тыс. животных были привиты от сибирской язвы. Против оспы овец и коз вакцинировали более 900 животных.

Свыше 202 тыс. свиней привили от классической чумы и более 85,4 тыс. — от рожи. Кроме того, порядка 1,7 млн птиц привили от болезни Ньюкасла, около 950 птиц — от высокопатогенного гриппа птиц.

