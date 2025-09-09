Более 1 тыс. школьников в Химках приняли участие в турслете

В Химках состоялся ежегодный детский туристический слет, который собрал более 1 тыс. школьников, организатором мероприятия выступил Химкинский лицей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

Тема этого года — «Вся Россия», школьникам предстояло разделиться на команды, каждой из которых досталась своя российская республика. Ученики и их родители приняли участие в конкурсе представления команд, сверстали газету, приготовили блюда национальной кухни и не только. Для них также провели гонку героев.

