Более 1 тыс. школьников в Химках приняли участие в турслете

Более 1 тыс. химкинских школьников приняли участие в турслете

Фото: [Администрация г. о. Химки]

В Химках состоялся ежегодный детский туристический слет, который собрал более 1 тыс. школьников, организатором мероприятия выступил Химкинский лицей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Тема этого года — «Вся Россия», школьникам предстояло разделиться на команды, каждой из которых досталась своя российская республика. Ученики и их родители приняли участие в конкурсе представления команд, сверстали газету, приготовили блюда национальной кухни и не только. Для них также провели гонку героев.

