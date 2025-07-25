Более 1 тыс. сирот обрели семью в Подмосковье с начала 2025 года

Более 1 тыс. детей-сирот обрели семью в Подмосковье с начала текущего года. Об этом сообщили в Министерстве социального развития Московской области.

В общей сложности в регионе сейчас проживают около 21 тыс. детей-сирот. Три года назад в области были закрыты детдома, и абсолютное большинство детей — 98% — воспитываются в приемных и гостевых семьях. Остальные находятся в семейных центрах — в основном это дети, нуждающиеся в круглосуточном медицинском обслуживании.

На территории Подмосковья открыто 49 школ приемных родителей. В них будущие и действующие родители вместе с психологами и другими специалистами готовятся к принятию в семью приемного ребенка. Кроме того, в области для приемных семей предусмотрены различные меры поддержки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу лагеря «Литвиново» и пообщался с детьми бойцов СВО.