Более 1 тыс. тонн ягод собрали в Подмосковье в 2025 году

В Подмосковье с января текущего года было собрано свыше 1 тыс. тонн ягод. Большая часть — 921 тонна — это клубника, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Развитие отрасли обсудили в рамках форума «День ягодного поля», который состоялся в Луховицах. В нем приняли участие производители плодово-ягодных культур, а также представители научных организаций и отраслевых ассоциаций.

В Подмосковье ягоды производят свыше 20 сельскохозяйственных организаций. На предприятиях занимаются выращиванием клубники, малины, голубики, смородины, вишни и крыжовника.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Рузе будет построен тепличный комплекс по выращиванию цветов.