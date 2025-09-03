Более 1 тыс. жителей в Красногорске записались на занятия в центр «Активного долголетия»
Фото: [Администрация городского округа Красногорск]
Порядка 1,1 тыс. жителей Красногорска записались на занятия в центр «Активного долголетия», по проекту губернатора Московской области им доступны бассейн, скандинавская ходьба, йога и другие направления. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
«Красногорский центр «Активное долголетие» — лучший в Московской области. Мы стараемся держать эту марку и придумывать каждый раз что-то новое, для того чтобы удивлять и радовать наших долголетов», — отметил директор центра Богдан Андриянов.
В сентябре для активных долголетов стартовал новый творческий и спортивный сезон. В общей сложности участниками проекта являются более 3 тыс. красногорцев, запись в «Активном долголетии» продолжается.
