Более 10 новых учителей придут работать в школы Лыткарино в новом учебном году

В новом учебном году работать в школах Лыткарино будут более 10 новых учителей. В муниципалитете активно ведется работа по привлечению новых специалистов.

К примеру, учителям, которые впервые устраиваются в школы округа, единоразово выплачивают 100 тыс. руб. Также педагогам компенсируют расходы на проезд. Помимо этого, предусмотрены различные выплаты за особые условия работы и достижения.

В рамках проекта «Единой России» «Новая школа» реализуются различные меры поддержки педагогов. Отдельным категориям учителей выплачивают ежемесячную компенсацию за аренду жилья в размере 25 тыс. руб. Также учителя могут принять участие в программе соципотеки.

В округе развивают и целевое обучение для подготовки будущих кадров. В этом году к коллективу учителей присоединится Александра Голованова, окончившая гимназию № 4. Она вернется в родную школу уже как учитель русского языка и литературы.

В рамка Народной программы «Единой России» в образовательных учреждениях Лыткарино проведут ремонт. Общая стоимость работ на 13 объектах составила более 44 млн руб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал старт областному форуму педагогов.