Более 10 подмосковных спортсменов выступят на Кубке России по плаванию

Подмосковье на предстоящем Кубке России по плаванию представят 14 спортсменов — по семь в мужских и женских соревнованиях. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, от региона выступят Алексия Абсалямова из Пушкинского округа, Дарья Баркашева из Балашихи, Софья Буркова из Электростали, Ника Кбеян из Пушкинского округа, Ева Тухтасынова из Пушкинского округа, Анна Чернышева (Московская и Калужская области) и Евангелина Шейнина из Электростали. Среди мужчин — Евгений Рылов Ленинского округа, Федор Беляев из Электростали, Даниил Волков, Иван Казакевич, Александр Королев, Александр Милкин и Илья Шестаков из Пушкинского округа. Они примут участие в состязаниях в дисциплинах «брасс», «баттерфляй», «комплексное плавание», «на спине» и «вольный стиль» на различных дистанциях.

В общей сложности участниками станут 450 спортсменов из 43 регионов России, первый этап соревнований пройдет с 19 по 20 февраля в Калининграде. Их организуют в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.