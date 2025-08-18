Более 10 тыс. человек посетили площадки «Единой России» на фестивале «Авиационное Монино»

Фестиваль «Авиационное Монино» прошел в Подмосковье. В его рамках активисты «Единой России» и «Молодой Гвардии» организовали мастер-классы по созданию маскировочных сетей и сухого душа, а также по разбору оружия.

Занятие по разбору оружия провело военно-патриотическое объединение «Штурмовик» во главе с бойцом специальной военной операции, кавалером ордена Мужества Виктором Дядюрой. Он отметил, что объединение тесно сотрудничает с «Единой Россией». Партия оказывает поддержку инициативам, добавил он.

В целом площадки, организованные партией, привлекли свыше 10 тыс. посетителей.

В рамках фестиваля также можно было увидеть легендарные самолеты и вертолеты, попробовать свои силы на авиатренажерах, пройти мастер-класс по тактической доврачебной медпомощи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды представителям 45-й бригады спецназа ВДВ.