Губернатор Воробьев поздравил с праздником 45-ю бригаду спецназа ВДВ и вручил военным награды

45-й бригаде спецназа ВДВ исполняется 31 год, и ее с Днем Десантника поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он вручил военнослужащим награды. Об этом сообщила пресс-служба правительства Подмосковья.

Бойцы бригады принимают участие в СВО с самого ее начала. Губернатор поблагодарил бойцов за их ратный труд.

«Ветераны, личный состав, товарищи офицеры – все, кто присутствуют сегодня в зале, поздравляю вас с Днем ВДВ. Сегодня у меня почетная миссия от нашего Верховного главнокомандующего — вручить заслуженные награды, к сожалению, в том числе посмертно», — указал он.

Воробьев вручил бойцам и офицерам ордена «За доблесть и мужество», а также Почетные грамоты губернатора Московской области. После этого заместитель командира 45-й бригады спецназа ВДВ Андрей Фролов поблагодарил его от лица всего личного состава. Он назвал хорошие результаты подразделения общей заслугой, в том числе и правительства Подмосковья, которое поддерживает бойцов с первой же минуты спецоперации.

В мероприятии приняли участие семьи военнослужащих, в том числе и павших на полях сражений. Губернатор передал «Орден Мужества» семье погибшего Романа Зырянова, инструктора-водолаза спецназа. Награда была вручена его вдове, а также родственницам.

Ранее сообщалось, что Воробьев вместе с министром промышленности и торговли РФ Антоном Алихановым заложил первый камень в основание ГИП «Ключ» в Дмитрове и дал команду о старте строительства индустриальных парков в Жуковском и Раменском. После церемонии запуска строительства Воробьев и Алиханов пообщались с руководителями компаний, которые локализуются или планируют локализоваться в Подмосковье. Кроме того, им представили продукцию производителей робототехники.