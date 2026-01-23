Более 100 человек обучаются в агроклассах Подмосковья, открытых в рамках нацпроекта
В Подмосковье обучение в агротехнологических классах проходят более 100 человек
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье обучение в агротехнологических классах проходят более 100 человек. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Такие классы открывают в рамках реализации федерального проекта «Кадры в АПК» нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
В регионе в 2025 году открыли шесть таких классов — в школах Луховиц, Коломны, Клина и Подольска. В них занимаются свыше 100 человек. Обучение проходит по направлениям «Агротехнологии», «Агроинженерия», «Биотехнологии и пищевое производство».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, каких высоких результатов добился регион в сельскохозяйственной отрасли.