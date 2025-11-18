Более 100 человек посетили фестиваль современного искусства «Апельсиновая береза» в Подольске
В Подольске прошел фестиваль «Апельсиновая береза»
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Подольск]
Всероссийский многожанровый фестиваль-конкурс современного искусства «Апельсиновая береза» прошел в Доме культуры «Машиностроитель» Климовска в Подольске.
В Подмосковье продолжается капремонт домов культуры. Работы ведутся в 17 таких учреждениях, сообщили до этого в Московской областной думе.
Фестиваль в Подольске открыла руководитель оперная певица и эксперт телепроекта «Ну-ка, все вместе!» Ирина Максимова.
В мероприятии приняли участие более 100 человек — исполнители соло и творческие коллективы. Они состязались в семи номинациях.
