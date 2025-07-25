Более 100 человек приняли участие в «Школе актива» в Подольске

Межмуниципальная «Школа актива» от «Движения Первых» прошла в Детско-юношеском оздоровительном центре «Родина» в Подольске. Ее участниками стали более 100 ребят из разных округов Подмосковья.

До этого в Подмосковье наградили волонтеров, участвовавших в проекте ФКГС, отметили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

В рамках «Школы актива» ребята смогли улучшить свои лидерские качества и навыки работы в команде, получить практические знания, посетить мастер-классы по самоуправлению. В программе особое внимание было уделено развитию навыков проектного управления и лидерских качеств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ходе строительства новых образовательных учреждений в регионе.