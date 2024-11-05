Более 100 фильмов сняли в лесах Подмосковья с начала года

Более ста кинофильмов и сериалов самых разных жанров сняли в лесах Подмосковья с начала года, передает Комитет лесного хозяйства Московской области.

Самой востребованной лесной территорией в этом году стало Подольское лесничество. Здесь съемки проводились 45 раз. На втором месте — Дмитровское лесничество, где сняли 14 фильмов и сериалов. На третьем месте — Истринское лесничество, где сняли 12 проектов.

В числе снятых на территории подмосковных лесов проектов — «Непослушник 3», «Балабол», «Князь Андрей», «Конец света», «Бездна», «Баба Яга спасает Новый год», «Лысый нянь».